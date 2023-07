Arrestata 46enne a Milano per traffico di cocaina, sequestrato un etto di droga

L’appartamento occupato era diventato una specie di mini-laboratorio per il taglio e il confezionamento di dosi di cocaina. A gestire il traffico era una donna di 46 anni, che nel 2022 aveva preso illecitamente possesso di quell’alloggio Aler nel complesso popolare di via Cascina de’ Prati, in zona Bovisasca. Venerdì la spacciatrice è stata arrestata dai carabinieri della Compagnia Duomo, che hanno pure sequestrato un etto di coca e restituito l’abitazione ai legittimi proprietari dell’azienda lombarda per l’edilizia residenziale. Il controllo nel palazzo è scattato in mattinata: nel corso delle verifiche, i militari, coordinati dal capitano Gabriele Lombardo, hanno passato al setaccio anche l’appartamento occupato dall’inquilina abusiva quarantaseienne, già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia per furto e minacce. All’interno di una piccola cassaforte metallica, gli investigatori dell’Arma hanno scovato 313 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 105 grammi. Non basta: in un barattolo era nascosta sostanza da taglio per altri 175 grammi.

In casa, i carabinieri hanno trovato pure due bilancini di precisione e una sigillatrice per imbustare le dosi pronte per la vendita. La donna è finita in manette per detenzione di stupefacenti, mentre l’abitazione è stata messa in sicurezza e riconsegnata all’Aler.