Si arrampicano sul cavalcavia di via Stephenson: volevano girare un video da postare su TikTok

Milano, 9 novembre 2024 – L’obiettivo, forse, era quello di girare un video da pubblicare sui social. Fatto sta che per un momento di effimera gloria a base di qualche “like”, hanno finito per rischiare la vita con un gioco davvero spericolato.

Cinque ragazzini oggi pomeriggio, sabato 9 novembre, si sono arrampicati sul cavalcavia di via Stephenson, in zona cimitero maggiore. A dare l’allarme sono stati, verso le 15.30, gli automobilisti che passando sotto gli archi del ponte del raccordo sull'A8, li avrebbero visti "scivolare lungo dei contrafforti in cemento".

Sul posto è arrivata a sirene spiegate una pattuglia della Polizia Stradale, che li ha trovati mentre utilizzavano alcune funi per salire o calarsi. La Polizia ne ha identificati cinque. Al momento non si conoscono altri particolari.

Non si esclude che i ragazzi stessero praticando del parkour, una sorta di disciplina sportiva urbana che prevede evoluzioni tra i tetti o altri luoghi rischiosi.