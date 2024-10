In metro a Milano con fucili d'assalto, due giovani seminano il panico. Ma erano armi finte

Milano, 17 ottobre 2024 – Attimi di paura nella serata di mercoledì 16 ottobre alla fermata Bisceglie della metropolitana rossa. Diversi passeggeri del metrò hanno segnalato al 112 la presenza di due ragazzi armati di fucili d'assalto, generando l'immediato intervento dei carabinieri del Radiomobile: alla fine, per fortuna, quelle armi si sono rivelate fedeli riproduzioni sprovviste di tappo rosso che di solito vengono utilizzate per il soft air. I giovani italiani di 18 e 20 anni sono stati indagati a piede libero per possesso di oggetti atti a offendere.

Le chiamate di soccorso

Stando alle prime informazioni, attorno alle 21.30, alcune persone hanno chiamato la centrale operativa di via Moscova per raccontare quanto stava succedendo lungo la banchina del capolinea della M1: i militari sono intervenuti immediatamente, temendo che i ragazzi volessero aggredire qualcuno. In realtà, sembra che stessero girando un video da postare sui loro profili social. La bravata, che ha provocato inevitabile panico tra i presenti, si è conclusa con una denuncia per entrambi.