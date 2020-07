L’aggressione nella notte. Le minacce con un cacciavite per farsi consegnare soldi e smartphone. Poi la fuga, durata pochi minuti. Alle 2 di ieri, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura hanno arrestato per rapina un trentaduenne di origine marocchina. A dare l’allarme alla centrale operativa è stato il ragazzo derubato, un venticinquenne venezuelano, che ha riferito di essere stato fermato in via Francesco De Lemene, a Lampugnano, da un uomo presumibilmente nordafricano e di essere stato costretto, sotto la minaccia di un cacciavite appuntito, di consegnare immediatamente tutto quello che aveva con sé: portafogli e cellulare.

L’aggressore si è subito allontanato dal luogo del raid, cercando di far perdere le proprie tracce, ma i poliziotti delle Volanti sono riusciti a rintracciarlo comunque a poche centinaia di metri di distanza, grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima: il trentaduenne aveva ancora con sé la refurtiva, che è stata quindi presa in consegna dagli agenti e poi riconsegnata al legittimo proprietario. Per fortuna, il derubato non ha riportato alcuna ferita e non ha avuto bisogno delle cure mediche, anche perché non ha opposto resistenza alla rapina per evitare che l’aggressore potesse colpirlo. Solo tanto spavento per un agguato in piena notte in zona Lampugnano.