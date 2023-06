Armati di coltello rapinano ragazzo Ma l’avidità li tradisce: arrestati

Lo hanno minacciato con un coltello per farsi consegnare lo smartphone e le scarpe da ginnastica che indossava. Determinati e pretenziosi, quando hanno visto che le scarpe erano sporche e consumate, gli hanno imposto di andare a casa a prendere 100 euro da portare loro a ristoro del mancato prelievo delle scarpe. Due gemelli di 14 anni e un loro amico di 15 anni, studenti, residenti a Lainate, sono stati arrestati mercoledì pomeriggio dai poliziotti del commissariato di Rho-Pero per rapina aggravata di un coetaneo. A dare l’allarme sono stati i genitori della vittima, uno studente di 17 anni, che hanno chiamato il 112. È successo nella frazione Mazzo di Rho. La vittima era appena uscita da scuola, stava rientrando a casa a piedi, quando è stato avvicinato proprio in prossimità del portone dalla baby gang composta da tre ragazzini italiani, di cui due di bassa statura e visibilmente gemelli, e uno più alto e con un anno in più.

I tre lo hanno accerchiato e lo hanno costretto a seguirli in una stradina. Qui gli hanno puntato un coltello e avrebbero detto: "Dacci il telefono e le scarpe". Lui non ha esitato a consegnare il cellulare, si stava chinando per slacciare le scarpe quando loro hanno desistito spiegando che siccome erano usate non le volevano più ma in cambio gli hanno ordinato di salire in casa per prendere almeno cento euro, "fai in fretta, noi ti aspettiamo qua". Confidavano sul fatto che il 17enne avrebbe taciuto e fosse sceso con i soldi. Ma non è andata così. La vittima ha raccontato tutto ai genitori che hanno avvisato la centrale operativa. La descrizione minuziosa dei tre rapinatori fatta dal malcapitato, e il fatto che loro non si fossero allontanati perché aspettavano i soldi, ha consentito ai poliziotti di rintracciare la baby gang. Uno di loro aveva addosso il telefono rubato e l’altro il coltello utilizzato per minacciare il giovane. Accompagnati in commissariato sono stati arrestati. L’autorità giudiziaria ha disposto anche il sequestro dei cellullari dei tre minorenni. "Le modalità spregiudicate dell’aggressione - sottolineano i poliziotti del commissariato rhodense - fanno desumere un collaudato modus operandi: si ritiene pertanto che medesimi reati possano essere stati consumati dagli stessi nei confronti di altri ragazzi, invitati a sporgere denuncia al commissariato Rho - Pero". Roberta Rampini