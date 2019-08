Arese (Milano), 31 agosto 2019 - Ha tentato di rubare delle maglie di alcune squadre di calcio al centro commerciale e per questo motivo è stato arrestato. È accaduto ieri sera, intorno alle 19, al Centro commerciale di Arese, dove un 36enne dell'Ecuador ha provato a portare via alcune t-shirt dei principali club di calcio, per un valore di circa 680 euro.

L'uomo, già pregiudicato per reati simili, si è introdotto in un negozio di articoli sportivi del centro commerciale e ha nascosto i capi d'abbigliamento in una scatola occultata da carta stagnola, contenuta in una busta di plastica. Presa la merce, l'uomo ha cercato di fuggire ma è stato notato da un'addetta alla sicurezza, che lo ha afferrato per trattenerlo.

Il 36enne si è divincolato e ha cercato di scappare, ma è stato arrestato dai carabinieri, arrivati al centro commerciale dopo la segnalazione.