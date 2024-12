Arese, il Comune dona 900 borracce agli alunni delle scuole primarie

All’insegna dello slogan "Il rispetto per l’ambiente comincia dai piccoli gesti quotidiani", l’amministrazione comunale di Arese ha donato 900 borracce agli alunni delle scuole primarie. L’altro giorno il sindaco Luca Nuvoli e l’assessora alle Politiche educative e istruzione Raffaella Crocetta, accompagnati dai responsabili di Sodexo Italia Valentina Barone e Gianluigi Testa, hanno fatto un giro in tutte le scuole primarie per regalare a bambini e ragazzi una borraccia personalizzata. "È importante incentivare uno stile di vita improntato al riuso e combattere l’eccessivo utilizzo della plastica - spiega il sindaco -. L’uso della borraccia ci ricorda l’importanza di una corretta idratazione che incide sul benessere di ognuno di noi e avvicina i più piccoli al concetto di non spreco di una risorsa preziosa come l’acqua". Ro.Ra.