“Arese che vive” Un’altra civica sostiene Nuvoli

Si allarga la coalizione di Luca Nuvoli (nella foto), candidato sindaco del Partito democratico e della lista Forum per le elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 maggio ad Arese. La terza lista che sosterrà la sua candidatura è “Arese che vive – Nuvoli Sindaco”, una lista di donne e di uomini che vivono la città e che vogliono dare un contributo nella competizione elettorale a partire dalle loro esperienze di vita personale e professionale. Vicesindaco e assessore al bilancio dal 2018, Nuvoli rappresenta una scelta in continuità con i 10 anni di amministrazione comunale di Michela Palestra, alla fine del suo secondo mandato, eletta consigliere regionale per la lista Majorino Presidente. La neonata lista è composta da persone che vengono dal mondo della scuola, dell’imprenditoria, dell’associazionismo, della cooperazione, del commercio, dello sport, dalla rappresentanza degli inquilini delle case popolari. Professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati. Giovani e meno giovani. Tutti alla prima esperienza politica, con a cuore, ognuno a partire dal proprio ambito, i destini della città. "Sono contento che la mia candidatura raccolga consenso anche al di là degli schemi classici della politica, fra persone che credono convintamente nel progetto che vogliamo portare avanti insieme – commenta Nuvoli –. Sono le persone che contano, specie quando si devono scegliere il sindaco e la sua squadra. Sapere che in tanti sono disposti a darmi fiducia superando anche le differenze politiche mi onora ed è il segnale che stiamo lavorando per una candidatura davvero inclusiva e plurale". L’obiettivo della lista è quello di intercettare il voto degli aresini che nelle ultime elezioni nazionali e regionali hanno deciso di astenersi, ma che a livello locale vogliono fare qualcosa per Arese. Ro.Ramp.