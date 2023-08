Aree verdi nel degrado, iniezione da 238mila euro

Il Pnrr Next Generation Eu sbarca a Cormano anche per la rigenerazione ambientale di due storici parchi di quartiere: il don Sandro Manzoni di via Papa Giovanni XXIII, nel cuore di Molinazzo, e il parco pubblico di via Turati, a Brusuglio. Il restyling riguarderà gli arredi, i giochi, le aree cani, le piante e il playground, in grado di ospitare le partite di volley e di basket, come in via Turati. Il tutto per combattere il degrado urbano e gli atti vandalici che hanno, in parte, rovinato le due aree verdi.

I lavori al don Manzoni prevedono il rifacimento della "dog area" esistente con la sostituzione dei settori della recinzione malandata e con la risemina del tappeto erboso. Fondamentale sarà la manutenzione delle altalene e dei castelli di legno per i bambini, mentre sono previste la risistemazione e la riverniciatura delle panchine danneggiate. In via Turati, invece, oltre al campo polivalente rivisto con la posa di un’adeguata pavimentazione da gioco, l’area cani sarà completamente riorganizzata con la collocazione di recinzioni, cancelli e panchine. Lungo i vialetti saranno sistemate 17 nuove panchine del "Modello Milano", in plastica dura e riciclata, con la rimozione di tutte quelle ora esistenti e ammalorate. I lavori nei parchi, per un investimento di 238mila euro, inizieranno in autunno.

Giuseppe Nava