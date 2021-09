Sesto San Giovanni (Milano), 5 settembre 2021 - Le aree Falck diventano un benchmark case nella creazione di valore - economico, sociale, ambientale - attraverso un piano di rigenerazione urbana. Così è stato infatti presentato il progetto MilanoSesto al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. La proprietà delle ex acciaierie, 1,5 milioni di metri quadri dismessi dal 1996, inieme a The European House - Ambrosetti ha illustrato i risultati di una ricerca analitica sugli impatti della riqualificazione dei primi due lotti Unione 0 e Città della Salute e della Ricerca. Si parte da un investimento di 3,5 miliardi di euro per una proiezione di 50mila persone che, quotidianamente, saranno ospitate nel nuovo comparto e porteranno sul territorio ricchezza per 190 milioni, come consumi addizionali, ogni anno.

"La nostra ambizione è definire un metodo e un modello sostenibile, replicabile su altri sviluppi, come ad esempio Bovisa - sottolinea Mario Abbadessa, country manager di Hines Italy -. Nello sviluppo moderno, del 2021, al tema costi/ricavi va allineato quello della sostenibilità sociale: solo così il progetto può diventare durabile, anche come business". Nel concreto significa declinare un piano di riqualificazione, partendo da un'analisi del contesto e soprattutto del fabbisogno. "I numeri ci dicono che abbiamo 220mila studenti e solo il 5% dell'offerta di alloggi: a quella fascia va data una risposta, un'opportunità di studio e sistemazione - continua Abbadessa -. Una ricerca Usa stima che l'80% degli over80 ha possibilità di sviluppare demenza senile a causa della solitudine: significa che dobbiamo fare comnità". Analisi della domanda e creazione dell'offerta, "in un mix funzionale e geerazionale che crediamo che sia la cifra stilistica che differenzia questo progetto non solo in Italia ma in Europa".

Dalle famiglie di nuova formazione agli studenti agli anziani col senior living. "Abbiamo cacolato che il Comune di Sesto San Giovanni potrà contare di un gettito aggiuntivo, tra fiscalità, Imu, Tari, di 2,6 milioni all'anno. Città della Salute genererà un milione di prestazione ambulatoriali all'anno. Le ricadute sui consumi di visitatori, presenze negli alberghi, nuovi city users saranno di 190 milioni - spiega Emilano Briante, The European House Ambrosetti -. Solo per la realizzazione di questo comparto, fino al 2025, ci sarà un impatto occupazionale di 5.310 posti di lavoro, uguale agli occupati di Zara in Italia o di Coop in Lombardia e oltre due terzi degli esuberi Alitalia". Con un giro d'affari attivato, sempre nel periodo delle opere e dei cantieri, di 2,3 miliardi. Un comparto da 250mila metri quadri che comprenderà il polo ospedaliero e di ricerca con Istituto dei Tumori e Neurologico Besta, albergo, terziario, studentato da 700 posti letto, residenziale per 800 nuove famiglie, oltre a servizi e commercio.

"Rigenerazione urbana nel nostro caso non è un termine abusato. A oggi abbiamo bonificato il 40% di tutte le ex Falck: si tratta del risanamento più grande in Europa eseguito da un privato - commenta Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Milanosesto -. Per avere successo, bisogna ora essere inflessibili con i tempi. I primi cantieri sono già stati aperti e nel 2024 sarà conclusa la nuova stazione a ponte di Renzo Piano e nel 2025 il polo di cura e ricerca. Siamo convinti di generare ricchezza e valore per il territorio, che aveva una ferita da 20 anni, e per tutta l'area metropolitana e il sistema Paese". Nel 2034 si stima la conclusione di tutta la riqualificazione dele ex Falck con un progetto che, già oggi, dà un contibuto a 9 indicatori su 17 fissati dall'Onu e raggiunge 33 obiettivi su 169.