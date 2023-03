Aree ex Falck, quel polo culturale mai nato

C’erano una volta le biblioteche diffuse. Sesto ne aveva una per ogni quartiere. Poi ne rimasero tre: quella centrale, diventata casa per generazioni di studenti, quella dei ragazzi in piazza Oldrini e la Marx, decentrata per servire Cascina Gatti. Che Villa Visconti d’Aragona fosse diventata vetusta si sapeva da tempo. Tanto che le vecchie Giunte di centrosinistra, insieme alle proprietà delle ex Falck, avevano previsto la nascita di una nuova e moderna biblioteca. Renzo Piano la disegnò all’interno del Bliss: 5mila metri quadrati di ferro battuto e vetro illuminato dalla luce naturale, in uno dei capannoni più maestosi delle acciaierie sestesi sarebbe nato un polo culturale all’avanguardia e capace di soddisfare la domanda di una città di 80mila abitanti, con 6 istituti comprensivi, 6 istituti superiori e un polo universitario. Eppure la nuova biblioteca centrale sulle aree Falck è stata cancellata dal progetto: fu il primo atto della Giunta Di Stefano appena insediata insieme all’eliminazione delle scuole modello Concordia e Laminatoio, sempre disegnate da Renzo Piano.

"Tra tre anni avremo una biblioteca rinnovata", assicura l’assessore alla Cultura Luca Nisco, che ha ripetuto come un mantra che il trasloco non porterà "nessuna decurtazione dei servizi svolti". Non sarà così, con una biblioteca ridotta a semplice prestito librario in formato mini e con qualche tavolino di consultazione come in una libreria. La.La.