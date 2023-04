"Aree dismesse proposte ai club in alternativa?"

Il sindaco Sala ha proposto alle squadre aree comunali dismesse, per il nuovo stadio? Lo domanda il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico in vista del Consiglio comunale di oggi. Cita luoghi: "L’ex-parcheggio adibito a centro vaccinale di via Novara; l’ex-deposito dei veicoli rimossi in via San Romanello individuato per realizzare una ricicleria; l’area di Porto di Mare, oggi oggetto di due manifestazioni d’interesse; l’ex-scalo ferroviario di San Cristoforo, individuato per realizzarci un grande parco, dopo la bonifica. Tutte aree non verdi meglio della Maura, ben collegate dai mezzi pubblici e dalla rete autostradale. Un sindaco attento dovrebbe gestire i cambiamenti della città e non subire passivamente le richieste che provengono dalla società civile. Sala accetti il suggerimento e venga in aula per parlare del nuovo stadio".