Arcidiocesi di Milano, presentato il Bilancio di missione: trasparenza e coerenza nelle scelte della Chiesa

®di Ruben

Razzante*

Quando si pronuncia la parola bilancio ci si riferisce quasi sempre al documento che fotografa la situazione finanziaria di un’ente o un’azienda. Si tratta, però, di un semplice strumento contabile che difficilmente offre al cittadino la possibilità di verificare e giudicare l’azione di un soggetto pubblico o privato. Per fare una valutazione attenta delle attività e del modo in cui esse vengono svolte sono decisivi diversi elementi, che si ritrovano in altri tipi di bilancio, da quello sociale a quello partecipato, da quello di sostenibilità a quello di missione. In particolare quest’ultimo offre una rappresentazione plastica dei valori che vengono declinati e attuati al servizio dell’utenza, facilitando la comprensione della ragion d’essere di un soggetto istituzionale pubblico o privato.

Ecco perché la presentazione ufficiale del Bilancio di missione dell’Arcidiocesi di Milano non è soltanto la diffusione di una notizia istituzionale bensì l’ufficializzazione di un rinnovato approccio della Chiesa ambrosiana ai suoi fedeli e al “popolo di Dio”.

È sempre acceso il dibattito sull’impiego delle risorse ecclesiali e sul sostegno che la Chiesa garantisce ad attività e progetti sul territorio. Il Bilancio di missione dell’Arcidiocesi di Milano offre ai cittadini-fedeli, in un’ottica di trasparenza, tutte le possibilità per valutare la coerenza e l’efficacia delle iniziative intraprese rispetto all’attuazione della propria missione. I 52 milioni di euro destinati alla “cura” pastorale ed amministrativa e al supporto ai progetti territoriali sono un messaggio chiaro in questo senso e delineano l’immagine di una Diocesi che si apre alla comunità per rendere comprensibili a tutti le sue scelte e il suo concreto operato. Un modello da esportare per rinvigorire il sistema parrocchiale e rendere plasticamente percepibile il bene compiuto dalla Chiesa nelle sue varie articolazioni.

*Docente di Dirittodell’informazione all’UniversitàCattolica