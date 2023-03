Architetti, ingegneri e geometri Il Comune chiama (e assume)

Cercansi architetti, ingegneri e geometri. Al via i concorsi pubblici per la copertura di un posto da istruttore direttivo tecnico, categoria D, e di un istruttore tecnico categoria C. L’amministrazione si appresta ad assumere due risorse per la direzione programmazione e gestione del territorio. Per quanto riguarda la selezione dell’istruttore tecnico direttivo, categoria D, il concorso è riservato a cittadini in possesso della laurea in architettura, ingegneria edile, civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, politica del territorio, scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, scienze e tecniche dell’edilizia. Il vincitore sarà assunto a tempo indeterminato. Mas.Sag.