"Aprite le porte ai giovani per un giorno"

Orientamento in presa diretta. Il Comune torna alla carica e chiede ad aziende, commercianti, artigiani, professionisti di aprire le porte delle proprie attività agli studenti. Si chiama "Un giorno da..." ed è una delle iniziative più originali, non la sola, lanciata da Pioltello per aiutare i ragazzi a trovare la propria strada. Dal Comune, l’appello a partecipare al percorso di formazione. "Non è solo un evento, ma un’opportunità unica per dare visibilità anche alle imprese - spiega Paola Ghiringhelli, assessora alle Attività produttive e al Commercio - ispirare la prossima generazione, oltre a fare la differenza nel cammino dei giovani verso un mestiere". Il progetto "nasce dal percorso di orientamento che abbiamo sviluppato all’interno del piano del diritto allo studio - aggiunge Jessica D’Adamo, assessore all’Istruzione - con l’obiettivo di far conoscere il mondo del lavoro, esplorare le varie professioni e comprendere le opportunità che li aspettano nel loro futuro". L’Amministrazione chiede a chi si farà avanti "di mostrare agli studenti il vero volto dell’attività, di raccontare quel che fa, di mostrare gli strumenti che utilizza ogni giorno per offrire una visione concreta e realistica delle opportunità".

E per chi non ha spazio, "ci sono gli incontri nelle scuole o in Municipio durante i quali raccontare la propria esperienza professionale". Sarà il Comune a dare il buon esempio, "l’Amministrazione presenterà agli adolescenti le diverse occupazioni nel settore pubblico". Le visite si terranno da marzo a giugno. Un percorso che si affianca all’Orienta Day, il salone della formazione con 30 istituti fra Milano e provincia in vetrina alla multisala cinematografica dedicato ai 500 under 14. Orientamento esteso dall’anno scorso alla prima media. Le iniziative organizzate dalla Giunta sono un punto di riferimento per giovani e famiglie alle prese con la scelta delle superiori. "Anche il salone è una buona pratica, consolidata negli anni". L’obiettivo? "Portare i ragazzi a una decisione più consapevole alla fine della terza media". Adesioni a "Un giorno da..." entro il 23 febbraio (modulo e istruzioni sono sul sito comunale). Bar.Cal.