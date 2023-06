Aprire o ristrutturare Assegno da 5mila euro: un’iniezione di liquidità offerta ai negozianti

di Barbara Calderola

Un assegno da 5mila euro per chi vuole aprire un negozio, o ristrutturare quello vecchio. Il Distretto del Commercio lancia il nuovo bando, un’altra iniezione di liquidità sulle vetrine di casa per consolidare la ripresa dopo i tre anni bui del Covid. Pioltello ha ricevuto dalla Regione il massimo contributo per lo sviluppo: 72mila euro, esattamente come nell’altra tranche 2020-2022, quando le risorse - tutte assegnate - ammontavano a 100mila euro. Un’assemblea a Cascina Dugnana ha messo intorno al tavolo gli esercenti per spiegare i paletti del nuovo intervento. "Anche questa volta il nostro Distretto si conferma un’eccellenza in Lombardia e incassa tutti i fondi possibili - dice Paola Ghiringhelli, assessore alla partita -. Gli aiuti si concentrano sulla crescita delle economie locali con un sostegno particolare agli investimenti. Fra le novità c’è proprio il supporto alle nuove vetrine". Alla selezione, quindi, possono partecipare attuali proprietari e futuri titolari, che potranno recuperare fino al 50% delle spese con un tetto massimo, appunto, di 5mila euro. Si potrà così riqualificare esercizi aperti, o ammodernarli, o utilizzare le risorse per l’avvio di quelli che verranno, o il subentro. In particolare per le imprese in procinto di nascere l’agevolazione sarà a fondo perduto. Il lasso di tempo a disposizione è ampio: si va dai lavori portati a termine fra il 28 marzo 2022 e il 30 marzo 2024.

"Due anni fa abbiamo raggiunto un risultato importante ottenendo dalla Regione l’estensione del Distretto che prima era circoscritto al centro storico - aggiunge l’assessore - il prossimo obiettivo sarà allargarlo all’intera città per permettere a tutti i commercianti di cogliere la possibilità di ottenere agevolazioni o finanziamenti perché sappiamo quanto sia importante sostenere e incentivare le nostre botteghe". "Il bando - conclude il sindaco Ivonne Cosciotti - è un’opportunità per gli imprenditori che sono una parte fondamentale del tessuto cittadino". Cosciotti ha rivolto alla platea l’invito a collaborare al grande evento che animerà Pioltello dall’8 al 10 settembre: "Il Giro d’Italia Handbike passerà di qui e Mara Maionchi sarà la madrina: un’occasione per tutti".