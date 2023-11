Apre il Bici Park 80 posteggi sicuri per le due ruote

Parcheggi sicuri per le biciclette, gratuiti e con le telecamere a controllare, svolta verde a Pioltello: davanti alla stazione ferroviaria arriva il Bici Park, 80 posti per lasciare la bici ogni giorno e andare all’università e o in ufficio con i mezzi, ma prima di saltare sul treno, pedalando da casa. Oggi, alle 17.30, il taglio del nastro del nuovo maxi-box. Nel deposito si entrerà con l’App o con tessera per chi non è pratico di nuove tecnologie, così prevede il regolamento della struttura approvato dal consiglio comunale. "È un servizio essenziale per spingere la mobilità sostenibile, stiamo allungando la ciclopolitana di casa, Ciclò, 45 chilometri in tutto - spiega Giuseppe Bottasini (nella foto), assessore ai Trasporti -.

A breve saranno realizzati i tratti mancanti in via don Carrera, in via Piemonte e nel sottopasso di via Monza. La greenway è divisa in 4 linee - gialla, rossa, azzurra e verde - e unisce tra loro i quartieri e permette a tutti di raggiungere in sicurezza treni, scuole, impianti sportivi accessibili a piedi, in bici, in passeggino o altro mezzo su ruote". "La grande pista ci consentirà anche di riportare in città iniziative come Pedibus e Bicibus, con percorsi protetti per i bambini che potranno così andare in classe camminando o in sella", ancora l’assessore. In arrivo anche il collegamento con Milano "grazie alla pedonale locale dell’ex provincia, progetto Cambio, che porterà dritta a Cassano e nel capoluogo". Bar.Cal.