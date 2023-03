Appello del parroco anti-camorra "Una via per il piccolo Di Matteo Nessuno deve dimenticare"

di Roberta Rampini

"Chiedete al sindaco del Comune dove vivete di intitolare una strada o una piazza al piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino di 11 anni, rapito, tenuto in ostaggio per 779 giorni e brutalmente ucciso nel 1996, prima di essere sciolto nell’acido. Questo non è solo un modo per onorare la sua memoria, ma anche per non dimenticare quello di cui è capace la mafia. Chi non ricorda è destinato a ripetere". È uno degli impegni concreti chiesto da don Maurizio Patriciello, parroco di San Paolo nel Parco Verde di Caivano (Napoli), agli studenti delle scuole superiori di Rho che ha incontrato ieri mattina nell’auditorium Maggiolini. Il prete in prima linea nella "terra dei fuochi", da anni impegnato contro la camorra e lo spaccio di droga, sotto scorta a causa delle minacce ricevute dai clan dei casalesi, è stato invitato dalle parrocchie cittadine, dall’Azione Cattolica del Decanato di Rho e da Comunione e Liberazione, con il patrocinio del Comune di Rho, nell’ambito di una serie di eventi organizzati per dire no alla mafia.

"La mafia è un camaleonte che cambia continuamente pelle. In questi anni la mafia si è trasformata in affari, i mafiosi non indossano più la coppola, ma camicia e cravatta, eppure usano sempre gli stessi vecchi metodi, quelli della prepotenza, dell’intimidazione, della corruzione e delle minacce. Ma noi possiamo camminare tutti insieme, almeno per un tratto di strada perché ci sono valori come la legalità e l’amore per la giustizia che sono di tutti, cristiani e non - ha detto don Maurizio - io sono un prete, ma prima ancora un cristiano e non posso tacere anche se sono consapevole che corro un rischio. Ognuno fa le sue scelte, io ho scelto". Il prelato, nonostante i ripetuti avvertimenti l’ultimo, l’esplosione di una bomba carta nella notte tra l’11 ed il 12 marzo davanti al cancello della sua chiesa, ha ripetuto che non intende fermarsi, non non intendere tacere e gli incontri con gli studenti sono il modo per parlare anche ai più giovani di temi che sembrano così lontani dalla loro vita, ma non lo sono. "La mafia è un albero maledetto, che affonda le sue radici maledette in un terreno maledetto, tutti noi abbiamo il dovere di impegnarci perché il terreno non sia più maledetto", ha concluso. Il prossimo appuntamento per dire "No alla mafia" è lunedì prossimo alle ore 21, all’auditorium di via Meda 20 con Nando Dalla Chiesa, docente di Sociologia della criminalità organizzata e presidente onorario di "Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" per una serata dal titolo "Il tempo della legalità - La ‘ndrangheta nel Rhodense: quali anticorpi?".