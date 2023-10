Appello alle lavoratrici dei trasporti: "Segnalate molestie e vessazioni"

Un’indagine tra le lavoratrici per incoraggiarle a portare allo scoperto la propria condizione lavorativa qualora sia segnata da molestie, vessazioni o disparità di trattamento in un settore che è ancora a netta prevalenza maschile. Un’indagine che, detto altrimenti, vuole far emergere l’iceberg per intero, senza limitarsi alla proverbiale punta, nella consapevolezza che le lavoratrici che oggi sono vittime di attenzioni non richieste o di discriminazione spesso restino in silenzio per più ragioni, a partire dalla scarsa fiducia riposta nelle indagini interne condotte dalle aziende e nei loro organismi di tutela. Questa l’iniziativa lanciata ieri dalla Filt-Cgil lombarda e rivolta, in particolare, alle donne che sono alle dipendenze delle aziende del trasporto pubblico locale, del settore aereo e dell’handling o, non ultima, della logistica. Settori, quelli appena citati, dove la percentuali di lavoratrici sul totale dei lavoratori è spesso minoritaria, talvolta irrisoria. Qualche esempio: in Atm le donne sono il 9,5% del totale, in Autoguidovie il 5% e in Trenord il 18,9%. Quanto alla logistica e agli appalti Amazon, le lavoratrici sono appena il 5%. Va meglio nel settore aeroportuale: in Sea, la società che gestisce Linate e Malpensa sono il 29%. Eloquenti due dati: parla femminile il 55% dei contratti di lavoro a tempo determinato che non vengono rinnovati. E il divario di genere nella retribuzione è del 15%: la retribuzione annua media lorda è di 33.135 euro per gli uomini e di 28.234 euro per le donne. L’indagine si può compilare on line e in anonimato. I risultati saranno resi noti l’8 marzo, giorno della Festa della donna.

"Riceviamo segnalazioni rispetto le quali non è possibile sempre dare una risposta univoca, che pertanto talvolta ci fanno agire sul tavolo della negoziazione collettiva, altre di singolo reparto, altre ancora sul piano esclusivamente individuale, nella massima riservatezza – spiega Angelo Piccirillo, segretario generale della Filt-Cgil Lombardia –. Tematiche semplici e universali, gestite con la contrattazione e con accordi che hanno portato risultati quasi tutti nell’ambito della genitorialità e del welfare. Ma in questi anni è nata la necessità di affrontare gli ostacoli all’ingresso della forza lavoro femminile. Con l’obiettivo ambizioso di ripensare il ruolo delle lavoratrici nei posti di lavoro: il miglioramento di chi è dentro, l’attrattività per chi è fuori". Secondo il rapporto 2022 di Regione Lombardia sull’occupazione femminile, nei settori del terziario, che comprende i trasporti, la presenza femminile è del 52,5%. Emanuele Barosselli, segretario generale Filt-Cgil Milano, pone l’attenzione sul settore logistica e trasporto merci, dove la presenza femminile cala significativamente: "Il settore è a fortissimo impatto tecnologico, ma gli algoritmi non alleggeriscono il lavoro: saturano le prestazioni e fanno profitti sulle teste dei lavoratori. Questo porta ad una esclusione o autoesclusione delle donne. E ancora: alla guida dei furgoni le aziende preferiscono uomini, in una visione stereotipata. Nei magazzini le donne non vengono messe a guidare i muletti. L’ambiente che le circonda, poi, è spesso saturo di machismo, cameratismo, da parte non solo di colleghi ma anche di responsabili aziendali".