Appartamento razziato in dieci ore Il basista è un domestico infedele "Ha preso le chiavi e ce le ha date"

di Marianna Vazzana

Le chiavi rubate da un dipendente traditore, tuttofare nella casa di villeggiatura di un pensionato facoltoso di 82 anni, e consegnate ai complici. Poi il furto in casa a Porta Romana andando a colpo sicuro mentre il proprietario era in vacanza, tra il 31 ottobre e il 1° novembre scorsi: rubati gioielli e preziosi per un valore di 200mila euro più un’Audi RS6. Una razzia lenta, andata avanti per almeno 10 ore senza il timore di essere scoperti. Ma i ladri sono stati incastrati da telecamere e videocitofoni che hanno immortalato i loro volti. Grazie a un software di riconoscimento facciale, gli agenti della Squadra Mobile coordinati dal dirigente Marco Calì sono risaliti a loro. Le intercettazioni hanno fatto il resto. Senza contare che il proprietario si era accorto di un mazzo di chiavi mancante, sottratto dal domestico infedele, come si è scoperto in seguito, rimesso al suo posto dopo averlo duplicato. "Così abbiamo fatto quel lavoro a Milano, ha preso le chiavi, ha fatto altre chiavi e gliele ha riportate", è una conversazione captata.

In manette sono finiti in quattro: Arsim Durmishaj, di 35 anni, nato in ex Jugoslavia e residente in provincia di Lodi, con un precedente penale per furto tentato, ritenuto essere il capo; Kujtim Pacuku, albanese trentaquattrenne che vive nella provincia di Como, con un precedente di polizia per ricettazione; Valentin Medeleanu, di 35 anni, residente nel Pavese, e Ljubisa Stanojevic, serbo di 57 anni, con un precedente penale per ricettazione e detenzione illegale di armi. Tutti ritenuti responsabili del reato di furto in abitazione aggravato in concorso. L’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere è stata eseguita ieri dalla polizia, coordinata dal VII Dipartimento “Criminalità organizzata comune” della Procura. Le indagini sono partite dopo che la che la vittima, rientrando a casa lo scorso 1° novembre da una breve vacanza trascorsa nella sua tenuta a Bobbio, ha trovato tutto a soqquadro: la cassaforte era stata forzata e mancavano oggetti di valore tra cui borse di marca, bracciali in oro, un orologio Patek Philippe, monete e sterline in oro. E dal box l’auto era sparita, mentre nell’appartamento c’erano smerigliatrici, martelli, cacciaviti e una saldatrice.

Stando alle indagini, il “dipendente infedele“ Stanojevic aveva consegnato ai complici le chiavi. In due (poi identificati in Durmishaj e Pacuku), sono stati ripresi dai videocitofoni. Si sono serviti di una Peugeot 3008 presa a noleggio per raggiungere l’appartamento e portare il bottino in un’officina (quella di Medeleanu) che avrebbe anche fornito gli attrezzi da scasso. In una intercettazione, Pacuku dice che Medeleanu, detto “lo zingaro“ o “il meccanico“ "si è salvato per un pelo" durante un controllo di polizia nella sua attività: "Al capannone aveva le borse e gli orologi. Ma non glieli hanno trovati".