Appartamento all’asta con base di 171mila euro Il Comune ci riprova

Torna all’asta l’appartamento di proprietà comunale di via Patellani 2, in un condominio signorile recentemente ristrutturato, con vista sul centrale Parco Renzo Rivolta di via Vittorio Veneto. Si tratta di un quadrilocale, al terzo piano, con una metratura di circa 126 metri quadrati, con ampie zone giorno e notte, in classe energetica D 100,42 Kwmq anno. Il valore proposto a base d’asta è di 171mila euro, con un deposito cauzionale di 17.100 euro. In precedenza il Comune di Bresso aveva già messo in vendita questo alloggio ma le aste pubbliche erano andate deserte, per cui era rimasto di proprietà municipale. La nuova asta è prevista per il 6 giugno, dalle 10, all’ufficio tecnico comunale di via Lurani 12. Tutte le informazioni sul sito istituzionale www.bresso.net. Giu.Na.