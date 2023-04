Appalto in Bicocca, la denuncia: irregolarità nei corsi anti-incendio

La protesta degli addetti alle portinerie dell’università Bicocca, assunti da una società esterna, era esplosa la scorsa estate, con uno sciopero che aveva raccolto la solidarietà degli studenti e lettere al rettorato per denunciare pressioni nei loro confronti per far firmare contratti di lavoro peggiorativi. Ora si apre un nuovo fronte, con la segnalazione di altri problemi, tra cui presunte irregolarità nei corsi anti-incendio. "Sugli attestati che ci sono stati consegnati – spiega un lavoratore, che chiede di rimanere anonimo – le ore frequentate non corrispondono a quelle effettivamente svolte, e anche sulle date abbiamo riscontrato divergenze dimostrabili dai nostri fogli presenze. Non è un problema da poco, perché c’è in gioco la sicurezza negli spazi universitari". Presunte irregolarità che, secondo i lavoratori, sono la punta dell’iceberg e lo specchio di problemi irrisolti. Intanto l’ateneo starebbe preparando un nuovo appalto che, secondo fonti sindacali, dovrebbe affidare a un’unica azienda il servizio di pulizie e il portierato. "L’università di Milano-Bicocca ha a cuore e comprende le preoccupazioni dei lavoratori – si legge in una nota dell’ateneo – e in merito alle problematiche sollevate e alle presunte irregolarità segnalate per quanto riguarda i corsi anti-incendio vigilerà, nell’ambito del ruolo che la legge le impone come stazione appaltante, sul rispetto da parte degli appaltatori di tutte le normative vigenti. L’università ricorda di non potere avere alcun ruolo nell’ambito della costituzione di rapporti di lavoro tra società appaltatrici e loro lavoratori, ma di essersi sempre prestata a svolgere attività di facilitazione informale tra appaltatore e lavoratori". La protesta era esplosa dopo un cambio di appalto che, nel passaggio da Sodexo alla subentrante Prodest, si era tradotto in stipendi tagliati e in un peggioramento delle condizioni.

Andrea Gianni