Appalti truccati Dieci mesi fa scoppiò il caso

Appalti truccati e mazzette per l’affidamento dei servizi di ristorazione in scuole e istituti per anziani, di pulizie in uffici pubblici, per un valore complessivo di 39 milioni di euro. Lo scorso maggio un’inchiesta dalla Guardia di finanza, coordinata dall’aggiunto Maurizio Romanelli e dai pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, aveva portato all’arresto di 11 persone. Nel mirino dei magistrati finirono contratti di fornitura assegnati dai Comuni di Buccinasco, Cornaredo, Mediglia, nel Milanese, di Ranica (Bergamo) e Flero (Brescia) a favore di imprese (cinque le società indagate) disposte anche a pagare una “tangente” compresa tra l’1 e il 2% del prezzo posto a base d’asta, con pure la possibilità di “rateizzare” quei versamenti illeciti. Lo schema messo in piedi dagli indagati – stando all’accusa – partiva dall’acquisizione, a pagamento, di informazioni privilegiate da figure compiacenti operanti all’interno delle commissioni giudicatrici o delle diverse stazioni appaltanti che servivano a impostare bandi di gara personalizzati, costruiti su misura per l’azienda da favorire. L’inchiesta era nata dall’esposto presentato nell’aprile dello scorso anno dalla moglie, in fase di separazione, e dalla figlia di un funzionario pubblico, nel quale segnalavano che Massimo Manco negli anni di lavoro al settore appalti di Cornaredo, aveva ottenuto "regalie di ogni tipo dagli imprenditori...". Manco (ora ai domiciliari) era finito in carcere con altre due persone.

Roberta Rampini