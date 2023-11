Apicoltura urbana. I segreti in 3 giorni

Continuano gli incontri teorici del percorso di avvicinamento all’apicoltura urbana, organizzati dall’associazione “Fermenta“ in collaborazione con Parco Nord Milano, al “Pavillon Oxy.gen“ di via Campestre, per far conoscere il mondo naturale delle api e il loro miele. Il prossimo è previsto domani alle 21, per capire lo "Approccio biologico e biodinamico per un’apicoltura nel rispetto della vita dell’alveare". Per il ciclo teorico ci saranno altre due date, il 30 novembre e il 13 dicembre, sempre in via Campestre, mentre nel 2024 ci saranno le visite all’apiario del Parco Nord. Per info e iscrizioni: www.parconord.milano.it. Giu.Na.