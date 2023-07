Anziano si accascia a terra dopo una rapina Bloccato l’aggressore (con maglia dell’Inter)

La rapina in strada. Poi il malore e il ricovero in ospedale. È fuori pericolo il settantottenne italiano che si è sentito male ieri mattina in via Benedetto Marcello dopo essere stato aggredito da un ragazzo, presumibilmente di origine nordafricana: l’anziano è stato ricoverato all’istituto clinico Città Studi per uno scompenso cardiaco provocato dallo spavento, ma per fortuna la preoccupazione dei primi minuti si è subito ridimensionata. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, attorno alle 8 il rapinatore ha aggredito l’anziano per portargli via i braccialetti d’oro che aveva al polso: l’uomo si è difeso in qualche modo ed è riuscito a evitare che il ragazzo lo derubasse anche di un orologio. Subito dopo il raid, il settantottenne ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Alcuni passanti si sono accorti immediatamente dell’accaduto e hanno chiamato i soccorsi: i sanitari di Areu hanno accompagnato in ospedale l’anziano, che è sempre rimasto cosciente.

Nel frattempo, sono partite le ricerche degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, che dopo alcuni minuti hanno individuato il possibile autore della rapina dalle parti di piazzale Loreto: aveva con sé alcuni braccialetti ed è stato accompagnato in via Fatebenefratelli per accertamenti. Forse un particolare lo ha tradito, rendendolo riconoscibile agli occhi di chi lo ha visto scappare e di chi lo stava cercando: indossava una maglietta dell’Inter.

N.P.