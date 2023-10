Anziano investito da un suv sulle strisce in via Primaticcio: è grave

Milano, 20 ottobre 2023 – E’ stato investito sulle strisce pedonali a Milano. Si tratta di un 75enne, che stava attraversando via Primaticcio quando un suv che svoltava da via Soderini non lo avrebbe visto e lo ha travolto. Il ferito è stato poi ricoverato in codice rosso all'ospedale San Carlo. Lo ha confermato la polizia locale che ha ricostruito la dinamica dell'incidente.

È accaduto alle 19 di giovedì 21 ottobre quando l'anziano stava attraversando e l'auto, una Kia guidata da una donna di 37anni, svoltava a sinistra immettendosi nel viale. Le condizioni dell'anziano sono state giudicate subito molto serie dai sanitari.

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente “caldi” sul fronte incidente stradali a Milano: intorno alla mezzanotte di mercoledì tre persone sono rimaste ferite a bordo di un taxi in via Francesco Sforza, nel centro di Milano. Non sono chiare le dinamiche del fatto, ma il mezzo si è ribaltato. Per fortuna né l’autista né i passeggeri sono rimasti feriti in modo grave.

Conseguenze ben più serie per la ragazza di 20 anni centrata da una moto in via Solari martedì scorso e ricoverata al San Carlo.