Anziano derubato insegue uno dei ladri e lo fa arrestare

Insieme a due complici ha derubato un anziano di 76 anni dentro un treno del metrò della linea gialla, stazione Duomo, giovedì 13 luglio. Poi è scappato all’interno dello stesso treno, inseguito dalla vittima. Quando le porte si sono aperte alla fermata di Montenapoleone, il borseggiatore è stato bloccato dagli agenti della Polmetro in perlustrazione mentre i complici sono riusciti a scappare con il bottino, il portafoglio dell’anziano con dentro 500 euro, la patente, la tessera sanitaria e altri documenti. In manette è finito un cubano di 47 anni. L’anziano, che era in compagnia della moglie, si era accorto di aver attirato l’attenzione dei tre uomini sulla banchina. Ma non è riuscito a evitare il furto.