Milano, 30 luglio 2020 - Al via a Milano #estatepopolare, il programma del Comune di Milano per gli anziani e per le persone vulnerabili che restano in città ad agosto: servizi, assistenza domiciliare, animazione sociale e ricreativa, ovviamente con le limitazioni dovute all'emergenza sanitaria Covid-19. Si parte dai tradizionali Piano Anti-caldo e Piano socialità, con alcune iniziative in realtà partite già a marzo e ora riviste in chiave estiva.

"Nella fase che stiamo attraversando non è facile essere vicini a chi di questa vicinanza ha bisogno", ha detto l'assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, parlando della ripresa delle attività dedicate alle persone sole e che possono trovarsi in maggiore difficoltà. "Stiamo lavorando per poterlo fare seguendo i protocolli e le indicazioni dei decreti del governo e della Regione - ha proseguito Rabaiotti -. Questo per cercare di garantire il necessario supporto a chi chiede aiuto. Anche l'attivita' di animazione, appositamente ripensata, e' un modo per sentirsi meno soli e, quindi, per stare meglio", ha concluso l'assessore.

Il numero di riferimento resta lo 020202, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 e la domenica (fino al 17 agosto) dalle 9,30 alle 18,30 (con possibile estensione anche per la domenica dell'orario in caso di ondate di calore segnalate). A quel numero si possono fare richieste di interventi assistenziali come la consegna di pasti a domicilio, l'assistenza domiciliare per l'igiene della persona e la pulizia della casa, telefonate e visite, aiuto domestico con accompagnamento per fare la spesa e per effettuare visite mediche. Tutte le richieste verranno valutate da assistenti sociali professionali che, tenendo conto dei criteri di accesso, procederanno all'attivazione del servizio.



Il 4 agosto partiranno anche le attività culturali e ricreative che proseguiranno fino al 27 agosto. Saranno anche disponibili ingressi a piscine e cinema e verranno organizzati pranzi di Ferragosto. Anche per accedere a queste iniziative è necessario contattare lo 020202 (in questo caso dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 17,30) per fissare un appuntamento con gli operatori e accordarsi.