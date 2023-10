Anziana investita da monopattino. Cade e batte la testa: in ospedale

Una donna di 72 anni è stata investita alle 11.30 di ieri da un monopattino in via Fiuggi, in zona Maciachini. L’anziana è caduta e ha battuto la testa, riportando un trauma cranico: è stata trasportata in codice giallo al San Raffaele. Alla guida della tavoletta elettrica c’era un trentacinquenne egiziano, che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Quello di via Fiuggi non è stato l’unico incidente di giornata. Un’ora fa, uno scooter e una bici si erano scontrate in viale Misurata, all’altezza di piazza Napoli: i due feriti, un cinquantaduenne e una cinquantaseienne sono stati accompagnati rispettivamente al Policlinico e all’Humanitas in condizioni non preoccupanti. Infine, qualche minuto prima delle 12.30 di ieri, una ragazza di 20 anni è stata investita mentre stava attraversando a piedi viale Cassala: ha riportato solo lievi contusioni.