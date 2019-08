Milano, 24 agosto 2019 - Era convinta di aiutare la figlia, che si sarebbe trovata in difficoltà economiche. Così le aveva consegnato dei gioielli del valore di 18mila euro. Ma la persona che l'aveva cercata non era una sua parente. È accaduto ieri, a Milano, in largo Crocetta, dove una signora di 84 anni ha ricevuto la telefonata di una donna che si era spacciata per la figlia. Le aveva chiesto del denaro e lei glielo aveva fatto avere.

All'arrivo di un uomo (il complice della truffatrice), l'anziana, convita di sostenere la familiare bisognosa, gli ha consegnato due collane d'oro, un ciondolo, un anello con diamante e altri preziosi, per un valore stimato dalla polizia di 18mila euro. Ad allertare le forze dell'ordine, ieri sera alle 22, è stata la vera figlia della vittima. Le due persone accusate di truffa, però, non sono ancora state individuate.