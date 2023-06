Annegato nel Ticino "Perché non lo hanno aiutato?"

"Perché non hanno aiutato il ragazzo che urlava? Perché Dio mio". Lo chiede la mamma di Manuel Moranda, il 15enne di Trivolzio morto domenica in ospedale a Bergamo per le tragiche conseguenze di un bagno in Ticino. La donna ha affidato a un post sulla pagina Facebook "sei di Bereguardo se..." il suo sfogo, con il quale pone domande e cerca risposte: "Scusatemi, sono la mamma vorrei sapere chi sono le persone che abitano in questa casa (allegando delle fotografie di un’abitazione proprio in riva al Ticino, nda), ieri siamo stati lì io mio marito e i ragazzi che erano assieme a mio figlio durante l’incidente, hanno riferito che c’era una signora che guardava e un tipo vicino alla barchetta bianca che non ha mosso un dito". Il dolore di una madre che ha perso il figlio si mischia così alla rabbia per il dubbio che non sia stato fatto tutto il possibile per cercare di salvargli la vita. L’imbarcazione alla quale la donna fa riferimento nel suo post sarebbe stata ormeggiata a riva proprio mentre il ragazzo chiedeva aiuto. S.Z.