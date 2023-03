(Angeli) custodi sociali Nuove strategie di aiuto per le persone più fragili

di Francesca Grillo

Il nome "custode sociale" potrebbe suggerire un bel connubio tra i custodi, intesi come i classici portinai, e il concetto più suggestivo di "angeli custodi". Si tratta di un nuovo servizio, ideato dall’amministrazione per fornire supporto alle persone anziane o con disabilità che vivono nelle case di edilizia residenziale pubblica. I "custodi sociali" sono operatori professionali della cooperativa “Lo scrigno” disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

"Nel corso del 2022 – spiega il sindaco Stefano Martino Ventura – abbiamo iniziato a investire ingenti risorse per potenziare la risposta alle fragilità sociali di molta parte della nostra popolazione. Negli anni passati erano stati scelti modelli troppo assistenzialisti e non in grado di fornire un reale sostegno a persone anche solo in un temporaneo momento di difficoltà. Il potenziamento del servizio e la scelta di condividere un patto con chi viene aiutato – prosegue il primo cittadino – ha invertito la tendenza. Vogliamo proseguire lungo la strada dell’ascolto e della prevenzione. I custodi sociali ci permetteranno di intercettare i bisogni ancora nelle fasi iniziali, prima che si aggravino e diventino quindi difficilmente affrontabili. Ringrazio Elena Galli e gli uffici che hanno lavorato a questo progetto".

I custodi sociali si occuperanno di rilevare i problemi delle persone in stato di bisogno a causa di solitudine, emarginazione, precarie condizioni di salute, problemi abitativi o difficoltà sociali, e poi di ricercare le risposte più adeguate in collaborazione con servizi pubblici e privati, con le associazioni e le parrocchie del territorio. Insomma, un punto di ascolto e sostegno per chi si trova in difficoltà.

"L’emersione degli stati di bisogno porta spesso alla luce sacche nascoste di solitudine – aggiunge Antonella Pasquini, responsabile della cooperativa Lo scrigno –. L’obiettivo a lungo termine del servizio sarà creare o integrare, intorno alle situazioni di fragilità, reti di supporto formali e informali che possano intercettare e agire preventivamente sulle derive di isolamento ed emarginazione".

Il servizio fornisce anche un aiuto nelle piccole commissioni quotidiane, nell’accompagnamento ai servizi sociosanitari e nel disbrigo delle pratiche burocratiche.