Milano, 10 novembre 2020 - Ieri mattina la domestica ha aperto la porta come ogni mattina e si è ritrovata davanti il corpo senza vita di Andrea Merloni, 53 anni, erede della storica dinastia che ha fondato e sviluppato a Fabriano l’azienda di elettronici Indesit. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, nipote del capostipite Aristide e figlio di Vittorio, è morto per cause naturali nell’appartamento in centro a Milano dove trascorreva alcuni mesi dell’anno. "Dietro quella maschera di eterno ragazzo giocoso, sorridente e quasi scanzonato, si nascondeva una persona innamorata del suo essere imprenditore", il commosso ricordo dell’ex sindaco della cittadina marchigiana Roberto Sorci.

© Riproduzione riservata