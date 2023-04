Ancora una città a due velocità: periferie in attesa

Bruno

Villois

Milano guarda al futuro e lo fa con il nuovo quartiere che sta sbocciando alle spalle dell’insediamento del polo dello Human Tecnopole, lo fa mantenendo le posizioni di prima della classe a livello mondiale, per fashion-moda e design-arredo, ormai prossimo all’appuntamento 2023 in cui si prevede l’affluenza record di oltre 600mila frequentatori, che coinvolgerà l’intero centro. Lo fa con la continua cantierizzazione di un elevato numero di immobili del centro, la cui destinazione precedente ha fatto un passo indietro o,come nel caso di Unicredit è andato a posizionarsi come regina del nuovo a Porta Nuova. Lo fa grazie agli oltre 20 hotel 5 stelle che dovrebbero aumentare nel biennio. Dall’insieme di tutti questi stadi avanzati continua a essere una delle tre prime città europee per attrattività e business, insieme a Parigi e Londra, trae enorme importanza il suo Pil , che è di diverse volte superiore a quello mediano paese, e che scarica a terra una potenza occupazionale, limitata però alla sola città, di assoluta rilevanza, altrettanto va detto per la spesa procapite dei turisti che è ai vertici italiani e del Pil procapite. Però basta superare il secondo centro per trovarsi in un’altra città, dove l’occupazione scende in maniera mastodontica, insieme al reddito procapite e alla spesa, i negozi di vicinato, anima dei quartieri periferici, sono in continua dismissione, il tutto condito da presenze malavitose organizzate che fanno pendant con troppi giovani sbandati e violenti. Il rischio è che una differenza cosi marcata tra centro e resto città debordi in situazioni ad alto rischio per la tenuta di Milano prima donna in Europa. Il sindaco, insieme alle rappresentanze dello Stato, dovrebbe stimolare, investire, e stimolare a farlo, nelle periferie e perimetro metropolitano su servizi, trasporti, ristrutturazioni e nuova edilizia, scuole, stimolando e incentivando anche il commercio, in modo da rinvigorire la vita dei territori.