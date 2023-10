Ancora un pedone. Travolto sulle strisce. Grave un anziano

Un altro pedone investito a Milano. Travolto sulle strisce pedonali, ad allungare una conta difficile da tenere in mesi d’incidenti che hanno funestato le strade della città. Le vittime, non sempre ma spesso, sono anziani: ha 75 anni l’uomo che è stato investito da un Suv ieri sera intorno alle 19. Stava attraversando via Primaticcio quando una 37 enne al volante di una Kia che svoltava da via Soderini, a sinistra dell’incrocio, per immettersi sul viale, forse non lo ha visto e sicuramente lo ha travolto. Sulle strisce. Il pensionato è stato portato in codice rosso all’ospedale San Carlo. Sul luogo dell’incidente la Polizia locale, per accertare la dinamica del sinistro, e i soccorritori del 118, che hanno giudicato le condizioni dell’anziano molto serie.

Una settimana fa erano già dodici i pedoni uccisi in poco più di dieci mesi sulle strade di Milano. L’ultimo si chiamava Donato Modugno, 83 anni compiuti a fine agosto, originario di Lavello in provincia di Potenza e residente in via Maniago, a poche centinaia di metri dal luogo in cui, nel pomeriggio di giovedì 12 ottobre, è stato investito da un’auto mentre attraversava via Porpora tra piazza Gobetti e via Monte Nevoso. Anche lui, sulle strisce. Sull’auto che lo ha travolto c’erano un settantunenne e una trentaduenne, rimasti illesi, mentre Modugno, portato già in gravi condizioni al Policlinico, è morto nel giro di poche ore.

Il 2023 nero per i pedoni a Milano era iniziato con la 95 enne Angela Bisceglia, investita il 10 febbraio da un furgone in retromarcia mentre usciva di casa, tra via Valassina e viale Fermi. Il 7 marzo è toccato al 25 enne Federico Cafarella, travolto dal bus 53 mentre attraversava via Padova. Poi un’estate tragica, sei pedoni morti in due mesi: il 15 luglio il pensionato di 73 anni Luciano Avigliano è stato trascinato da una moto per una trentina di metri in viale Testi; due settimane dopo Karl Nasr, appena diciottenne, è stato ucciso in un’incredibile carambola tra auto in viale Umbria, sotto gli occhi dei genitori; il 28 agosto, l’89 enne Nicola Zezza è stato investito da un taxi in via Pecorari. L’8 settembre, una Chevrolet si è ribaltata dopo uno scontro con una Seat Leon, finendo addosso a una settantasettenne sul marciapiedi tra via Lorenteggio e via Inganni. Nella lista anche l’investimento mortale con omissione di soccorso, nella notte tra il 15 e il 16 settembre, costato la vita al 28enne Vassil Facchetti. E ancora: la 75 enne Antonia Pansini (investita da un mezzo Amsa il 18 settembre in via Trasimeno), il 61enne marocchino El Ghazouani Zeroual El Idrissi (travolto da una Harley Davidson il 30 settembre in viale Jenner), l’82enne medico in pensione Tommaso Pignataro (ucciso il 2 ottobre da un furgone sulle strisce di via Palmanova) e il 48enne Fabio Buffo, investito da un autobus in via Bellosio.