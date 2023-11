"Ancora in 117mila senza medico. Troppi disagi: sindaci, aiutateci"

"Ancora 117mila pazienti senza medico di famiglia, continuità assistenziale indebolita, pronti soccorso sovraccarichi. Sindaci, aiutateci". Il Coordinamento per il Diritto alla Salute Melegnano-Martesana, il gruppo di attivisti nato durante la pandemia per monitorare la situazione della sanità sul territorio, scrive ai 53 Comuni dell’Asst: "Troppi disagi, fate da tramite in Regione per migliaia di cittadini alle prese con tagli su tutti i fronti", spiega la portavoce Giovanna Capelli. Nel mirino del gruppo, "il calo di prestazioni frutto della carenza di personale. Nel 2022 il distretto Paullo-Pioltello è passato da 102mila a 73mila (-39%9), in quello dell’Adda da 237mila a 164mila, -45%, quasi la metà". Numeri che fanno suonare l’allarme con i quali i volontari si confrontano ogni giorno, "attraverso la rete di sportelli che abbiamo aperto in tutta la zona per assistere la gente". Qui arrivano le lamentele "per tempi d’attesa che non sono quelli dichiarati ufficialmente, per una colonscopia si va a gennaio 2025". Forti criticità anche "per il reparto di Psichiatria ancora chiuso a Melzo e per i servizi di neuropsichiatria infantile scoperti". Un quadro tracciato periodicamente e poi inviato ai vertici di Asst, "ai quali chiediamo un incontro da due anni senza aver mai ottenuto risposta". Il direttore generale dell’Azienda Francesco Laurelli ricorda che "il nodo medici di famiglia ha radici lontane e che solo con l’anno nuovo verrà preso in carico direttamente da noi". A risolvere in parte il problema "potrebbe essere la deroga per cui gli specializzandi al terzo anno potrebbero su base volontaria aumentare la capienza di iscritti fino a 1.500 e quelli al primo a 1.000 invece degli 850 attuali". Sul fronte salute mentale, "abbiamo assunto con concorso altri due specialisti, ma i numeri non sono ancora sufficienti per riaprire le degenze al Santa Maria delle Stelle, che nel frattempo però sono al centro di una profonda ristrutturazione. Mentre la selezione per reclutare personale per servizi dedicati a bambini e ragazzi è andata deserta. A breve però - conclude il direttore - ne partirà una nuova valida per tutte le Ats e le Asst milanesi a riprova che siamo nella stessa situazione degli altri".