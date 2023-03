Ancora fiamme negli ex Morning Studios rifugio di disperati

Ennesimo incendio nella struttura di via Quintiliano 40, periferia sud est: in quelle stanze sono passati, tra gli altri, Vasco Rossi, Robert Palmer e i Depeche Mode, nei gloriosi tempi dei Morning Studios, quartier generale della casa discografica Cgd Sugar inaugurato a giugno del 1974. Adesso è un tempio del degrado, meta di sbandati. Ieri è divampato l’ottavo incendio nell’arco di tre anni: fiamme tra cumuli di rifiuti e materassi al quarto e quinto piano, probabilmente per cause accidentali. Sul posto, cinque squadre dei vigili del fuoco, polizia di Stato e 118. All’arrivo delle squadre non c’era nessuno, e nessuno risulta ferito o intossicato. Lo scorso 10 novembre c’era stato un maxi sgombero della polizia (denunciati una ventina di occupanti), poi l’immobile era stato riconsegnato alle proprietà per l’avvio dei lavori di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi. La nuova barriera esterna alta tre metri, però, a quanto pare non ha fermato le intrusioni nell’edificio, che è caduto in disgrazia 20 anni fa. Dopo i tempi d’oro, l’etichetta era stata acquistata dalla Warner e all’improvviso quella sede divenne troppo onerosa da mantenere; così nel 1998, alla scadenza dell’ultimo contratto d’affitto, lo stabile finì nel dimenticatoio. M.V.