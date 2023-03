Anche il sindaco ha digiunato contro la guerra

Cittadini, politici ed esponenti dell’associazionismo. Diverse persone si sono simbolicamente passate il testimone, nelle ultime due settimane, per realizzare un digiuno a staffetta, col quale puntare ancora di più i riflettori sulla guerra in Ucraina e la necessità di un immediato cessate il fuoco. Con due camper installati nell’area feste di Vizzolo Predabissi, l’iniziativa organizzata dal Comitato locale per la pace insieme all’Anpi, al sindacato Cub e a Emergency è rimasta in agenda dal 5 al 19 marzo, accompagnata anche da alcuni eventi collaterali, come il coro e i balli popolari che nel pomeriggio di ieri hanno fatto calare il sipario sulla manifestazione.

Tra coloro che hanno deciso di partecipare al digiuno ci sono anche alcuni politici locali, come l’ex sindaco di Melegnano Pietro Mezzi, la sindaca di Vizzolo Luisa Salvatori (nella foto) e la sua vice Silvana Scaturro. "Ho ritenuto doveroso dare il mio contributo, tanto più che l’iniziativa si è svolta sul territorio - spiega Salvatori -. Si tratta di un atto dimostrativo, ma anche di sostanza, per ribadire che la guerra è obsoleta ed esistono altri modi per affrontare i problemi. Lo scopo era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, a partire dai giovani, per spingere a una riflessione".

In linea con gli appelli lanciati a più riprese, nell’ultimo anno, da Papa Francesco, l’evento ha fatto seguito a un sit-in per la pace che è stato organizzato a Melegnano il 26 febbraio con l’obiettivo di fare massa critica, chiamando a raccolta cittadini, comitati e associazioni. "Non solo Ucraina – spiegano gli organizzatori -: con queste iniziative si è voluto lanciare un messaggio di vicinanza a tutti i popoli travagliati dalla guerra, invocando la fine delle ostilità".

A.Z.