Anarchici in Darsena, mini presidio e scritte pro Cospito

Manifestazione anarchici pro Cospito in darsena

Scritte sui muri lato viale D’Annunzio, striscioni e volantini per Alfredo Cospito. Un appello contro il 41 bis letto al megafono da una militante, che con la sua voce riesce a stento a superare i decibel prodotti dalle casse di due ragazzi, sulla sponda opposta. Flash dal mini-presidio andato in scena ieri pomeriggio sulla Darsena, l’ennesimo a sostegno dell’ideologo del Fai-Fri in sciopero della fame da più di 140 giorni e tuttora ricoverato nel reparto di medicina protetta dell’ospedale San Paolo: in trenta si sono ritrovati in zona Navigli per partecipare a un’iniziativa che si è svolta senza momenti di tensione, monitorata da polizia e carabinieri.

Le previsioni della vigilia sono state rispettate: solo anarchici milanesi, nessuna presenza da fuori città a ingrossarne le fila. A preoccupare sono invece le manifestazioni che si svolgeranno nei prossimi giorni. Sì, perché la settimana che si apre domani sarà segnata da una serie di appuntamenti per commemorare Davide "Dax" Cesare, il militante del centro sociale O.R.So. ucciso a coltellate il 16 marzo di vent’anni fa.

Giovedì è in programma il tradizionale corteo da via Brioschi a via Gola, che si preannuncia più partecipato e movimentato rispetto a quelli del recentissimo passato. I riflettori sono puntati soprattutto sull’evento nazionale di sabato, dal titolo "Antifascismo è anticapitalismo", con partenza prevista da piazzale Loreto nel pomeriggio: stando a quanto risulta, la pattuglia anarchica dovrebbe essere particolarmente nutrita.