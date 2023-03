Ampliamento quinta corsia lavori sulla A8 Milano-Laghi e chiusura del casello

Al via una fase importante nell’ambito dei lavori per la realizzazione della quinta corsia dell’Autostrada A8 Milano Laghi nel tratto compreso tra la barriera di Milano Nord e l’interconnessione con l’autostrada A9 Lainate-Como Chiasso. Lo comunica Società Autostrade nella nota in cui annuncia la chiusura del casello di Lainate, in entrata in direzione di Varese, a partire dalle ore 22 del 28 marzo 2023 e fino alle ore 6 di lunedì 3 aprile 2023. Il programma dei lavori, in questa fase, vedrà la realizzazione di una rampa provvisoria. I lavori saranno conclusi entro la mattina del 3 aprile 2023.