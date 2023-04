Ammazzò a martellate il padre: a processo

di Stefania Totaro

Rinviato a giudizio dal Tribunale di Monza per omicidio volontario aggravato e distruzione di cadavere il 36enne che nel dicembre 2021 ha ucciso a martellate il padre Carmine di 65 anni, pensionato vedovo e malato di un cancro incurabile, nella loro casa a Cusano Milanino e poi ne ha bruciato il cadavere in un capannone dismesso di Cerro Maggiore. Lorenzo D’Errico verrà processato dalla Corte di Assise di Monza il 19 maggio. Il 36enne, reo confesso dell’omicidio del genitore e ancora detenuto in carcere, è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica in incidente probatorio che ha concluso per una “personalità irrisolta” anche a causa di un’infanzia difficile, ma nessun vizio di mente che possa avere inciso sulla sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.

La decisione di sondare lo stato mentale di Lorenzo D’Errico è venuta dopo il lungo interrogatorio del marzo 2022 in cui l’uomo ha raccontato che il movente dell’omicidio non era, come ipotizzato, l’eredità, ma il rapporto teso col genitore che ha spezzato l’equilibrio già precario della loro convivenza. Secondo Lorenzo D’Errico la causa dei rapporti tesi col padre era da ricercare in maltrattamenti subìti dal 36enne sin dalla sua infanzia. Dopo il delitto l’uomo si era rivolto alle telecamere della trasmissione “Chi l’ha visto?“ raccontando una versione sulla scomparsa del padre che però i carabinieri non avevano ritenuto credibile: prima aveva raccontato agli inquirenti che il padre se n’era andato da casa per trascorrere il Capodanno con amici, poi aveva paventato l’ipotesi del suicidio. Il 21 gennaio, nell’ex Brenta di Cerro, era stato scoperto un corpo semicarbonizzato da alcuni ragazzi entrati per girare un video. A febbraio era scattato il fermo. Solo al terzo interrogatorio Lorenzo D’Errico ha confessato e aiutato gli investigatori a ricostruire gli eventi di quei giorni: dalle martellate inflitte al padre nella villetta, al cellulare cambiato qualche giorno dopo il delitto. E poi l’auto della fidanzata (che era all’estero) presa e lavata con la varechina, dopo averla usata per trasportare il cadavere.