Ambrosianeum Milano riparte ma a due velocità

Ruben

Razzante*

La pandemia è alle spalle, anche se ha lasciato cicatrici evidenti sul piano economico

e sociale. Milano è ripartita con slancio e ha voglia di recuperare gli anni persi a causa del Covid, ma le criticità non mancano. La realizzazione di opere pubbliche è un volano formidabile per rilanciare le attività produttive e per attrarre investitori

stranieri, ma non va assolutamente sottovalutata l’incidenza delle nuove povertà

sulla qualità della vita cittadina.

Una fotografia di Milano in una temperie storica particolare e ancora molto incerta

l’ha scattata la Fondazione Ambrosianeum e si trova riassunta nel Rapporto sulla

città per l’anno 2022, presentato ieri. Il volume “esce in un momento molto delicato per Milano, dopo due anni di

pandemia, con un conflitto bellico alle porte di casa, di fronte a una città che sta

ripartendo e registra segnali positivi ma che sta anche vedendo crescere i conflitti

sociali e le disuguaglianze”. Un momento di transizione “che interpella la politica, le

istituzioni locali, la società civile, il mondo dell’economia, la Chiesa, la cittadinanza

intera. Per questa ragione – si legge nella prefazione al volume – abbiamo voluto non lasciare scorrere questo tempo prezioso e incerto senza fissare i sentimenti e i pensieri che suscita in noi, le nostre esperienze, a partire da punti di osservazione molto diversi: la salute, il lavoro, le povertà, i giovani, la comunicazione, il

sentimento religioso, il rapporto con i padri fondatori, il disagio collettivo”. Il Rapporto 2022, rispetto ai precedenti, è a firma dei componenti del Consiglio

direttivo e del Comitato sostenitori della Fondazione Ambrosianeum, che

quest’anno compie 75 anni. Disuguaglianze e marginalità, disoccupazione, crisi

economica ed educativa, vivibilità degli spazi urbani, sostenibilità integrale dello

sviluppo sono solo alcuni dei temi affrontati con un approccio propositivo.

*Docente di Diritto

dell’Informazione Università

Cattolica di Milano