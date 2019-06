Milano, 17 giugno 2019 - Lo scenario è lirico, gli acuti non mancano. Ieri mattina al Teatro alla Scala di Milano è andato in scena l’Ambrogino delle imprese, o meglio la seconda edizione del Premio “Imprese e Lavoro” promosso dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. Ecco i numeri: 148 imprese e 277 lavoratori premiati, in entrambi i casi con almeno 20 anni di attività continuativa. Tra le imprese, 89 sono di Milano, 39 di Monza e Brianza, 20 di Lodi. La più anziana? Un’impresa di Milano: 97 anni. Tra i 277 lavoratori, invece, 203 sono di Milano, 55 di Monza e Brianza, 19 di Lodi.

Un premio speciale è stato dedicato al turismo, non a caso. Milano, dopo l’Expo 2015, è diventata una delle mete preferite dei turisti italiani e stranieri e gli imprenditori meneghini e lombardi si sono dedicati a sviluppare servizi on line e app per venire incontro a chi viene in visita nel capoluogo lombardo: la concierge on line, i servizi tramite piattaforma web per rispondere a esigenze per i bambini ovunque e in breve tempo grazie a una rete di mamme, il programma virtuale per valorizzare i luoghi storici, l’app per scoprire la cultura nelle periferie, il centro turistico che rispetta l’ambiente, il tour operator dedicato alle donne sole e alle loro esigenze di sicurezza. Il presidente della Camera di Commercio Carlo Sangalli coglie l’occasione dell’Ambrogino delle imprese per fare il punto sull’andamento dell’economia sul territorio: «“Impresa e Lavoro” è un riconoscimento agli imprenditori e ai loro collaboratori che hanno saputo resistere e innovarsi creando benessere diffuso per il nostro territorio. La Lombardia e, in particolare, la nostra area di riferimento di Milano, Monza Brianza e Lodi, segnano nel 2018 una crescita della ricchezza prodotta dell’1,4%. Un dato superiore alla media nazionale limitata allo +0,9%. Il nostro territorio, dunque, in uno scenario generale in bilico tra stagnazione e recessione, lancia un segnale di fiducia e di tenacia».

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intanto, prende la palla al balzo per lanciare una stoccata contro il Governo giallo-verde: «Qui viene premiato il lavoro e posta attenzione sull’innovazione. Questo territorio è estremamente ricco e risponde con il lavoro all’idea che non condividiamo di assistenzialismo. Va aiutato chi è in difficoltà ma non può passare l’idea che si può andare in pensione prima quando la vita si allunga. Ma qualcuno preferisce scorciatoie a dire la verità». Un acuto contro quota 100 alla Scala.

© Riproduzione riservata