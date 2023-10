"Ambrogino d’oro a Giulia. Tramontano"

Anche l’amministrazione comunale di Senago sostiene la candidatura di Giulia Tramontano (nella foto) per l’Ambrogino d’oro. Proposta la scorsa settimana dal consigliere comunale del Pd di Milano, Daniele Nahum, la civica benemerenza alla memoria della 29enne al settimo mese di gravidanza, uccisa con 39 coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, reo confesso, è stata accolta favorevolmente dal sindaco Magda Beretta che annuncia, "sarà mia cura inviare al Comune di Milano il sostegno della nostra comunità".

L’omicidio di Giulia e Thiago, il bimbo che portava in grembo, avvenuto la sera del 27 maggio nell’appartamento di via Novella, aveva scosso profondamente la città. In questi mesi Senago ha reso omaggio a Giulia e Thiago in molti modi, dal corteo alla sistemazione del luogo in cui era stato abbandonato il corpo, in via Monterosa. "La loro vita è stata tragicamente spezzata. Giulia aveva sogni e aspirazioni come ognuno di noi, e nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare, ha continuato a lottare per una vita migliore per sé e per suo figlio – commenta il sindaco senaghese –. La sua storia è un monito contro la violenza domestica e un appello a rafforzare le misure per proteggere le donne dalla violenza di genere. La sua candidatura all’Ambrogino d’Oro è un tributo non solo alla sua memoria, ma anche a tutte le vittime di violenza domestica e alle persone che lavorano instancabilmente per prevenirla e sostenere le vittime. La sua storia ci ricorda che dobbiamo fare di più per porre fine a questa piaga sociale e fornire un ambiente sicuro per tutti. Questa la nostra preghiera alla Commissione che esaminerà le candidature".

Ro.Ramp.