Milano, 15 ottobre 2020 - Sono 189 in tutto le candidature arrivate al Comune di Milano per l'assegnazione degli Ambrogini d'oro, la massima onorificenza concessa dall'amministrazione a chi ha dato lustro alla città. Tra le proposte arrivate c'è quella dei Ferragnez, la coppia Chiara Ferragni e Fedez che si è distinta durante l'emergenza Covid per una raccolta fondi che ha portato a realizzare una terapia intensiva. E poi ancora i virologi Massimo Galli e Alberto Zangrillo, l'ex calciatore Nicola Berti, il cantante Gianluca Grignani.

Tra queste candidature 100 sono di persone fisiche di cui 34 donne, due delle quali alla memoria, e 66 uomini, 13 alla memoria. Ottantanove le proposte di soggetti collettivi, associazioni, imprese, gruppi, di cui uno alla memoria. A metà novembre sarà convocata la Commissione composta dall'Ufficio di Presidenza e dai capigruppo che deciderà a chi assegnare le benemerenze.