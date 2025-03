Ambiente e salute. Premiati i progetti degli studenti

Una soluzione per il recupero sostenibile di proteine dal fogliame di scarto, un sistema robotico per terapie probiotiche personalizzate per le persone con Alzheimer, una innovativa ed economica rete di CubeSat per il monitoraggio in tempo reale dei disastri ambientali. Sono i tre migliori progetti realizzati da studenti lombardi e piemontesi che rappresenteranno l’Italia alla finale europea del concorso Eucys “I giovani e le scienze 2025” a settembre 2025 in Lettonia a Riga, e che sono stati premiati ieri a Milano dalla Fast (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche).

"Dal 1989 organizziamo la selezione italiana del concorso europeo Eucys della Commissione europea - ha detto Alberto Pieri, segretario generale della Fast - i giovani validi ci sono in tutta Italia ed è stato veramente difficile per la giuria formata da 40 esperti fare una selezione, vista la qualità dei lavori che ci sono pervenuti. I progetti hanno contemplato un po’ tutte le discipline quest’anno, dalla mobilità, alla sicurezza, all’ambiente, alla salute. Gli studenti di età compresa tra i 14 e i 20 anni hanno trovato soluzioni innovative e molto utili, alcune di queste saranno brevettate".

Al fianco dei giovani talenti premiati diversi sponsor e sostenitori oltre ad Aica, Corepla, Fondazione Cariplo, Fondazione Salvetti, Xylem, Fondazione Marazzato, Associazione Cielo Stellato Silvio Lutteri, Erica srl.