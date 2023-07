Ambientalisti e Pd in trincea, ma c’è chi pensa ai vantaggi

Lo stadio del Milan a San Do- nato? Sul territorio, l’opinione pubblica si divide tra favorevoli e contrari. In fermento, in particolare, il fronte del "no", che negli ultimi mesi ha organizzato assemblee, sit in e raccolte di firme per cercare di contrastare sul nascere l’ipotesi del nuovo impianto. A esprimere contrarietà sono, in particolare, gli ambientalisti, in testa le associazioni GreenSando, Wwf, e Noi, alle quali si sono uniti anche organismi, come l’Osservatorio contro il consumo di suolo e Italia Nostra Sud-Est Milano. Sulla stessa linea il Partito democratico, Europa verde e la lista Insieme per San Donato, mentre Fratelli d’Italia è su posizioni più attendiste e aspetta di esaminare un eventuale progetto, prima di pronunciarsi.

Tra i cittadini c’è anche chi guarda con favore alla possibile realizzazione di uno stadio. Una struttura che, a detta di qualcuno, potrebbe fare da volano al tessuto economico, commerciale e produttivo della città. Secondo una parte dell’opinione pubblica, inoltre, la presenza di una realtà del calibro del Milan potrebbe favorire un potenziamento delle misure di sicurezza sul territorio.A.Z.