Amazon, black friday (con sciopero): "Vogliamo retribuzioni dignitose". A Milano il presidio in Prefettura

Il black friday, venerdì 24 novembre, sarà segnato dallo sciopero dei lavoratori di Amazon, che incroceranno le braccia nella giornata di picco per il commercio tradizionale e per le vetrine digitali. A Milano è previsto un presidio, che dovrebbe tenersi dalle 9 davanti alla Prefettura, nella giornata in cui è stato proclamato anche lo sciopero generale di Cgil e Uil nelle regioni del Nord Italia. Una doppia protesta, che coinvolge diversi settori e in particolare il colosso fondato da Jeff Bezos. Quello dei lavoratori di Amazon è uno sciopero globale al quarto anno consecutivo, che riguarda 30 Paesi nel mondo, per chiedere "una retribuzione equa e dignitosa, ma anche un impegno preciso per ridurre il proprio impatto ambientale". La scelta di venerdì 24 novembre non è casuale, perché il black friday coincide con incassi record per il settore del commercio.

Una delegazione di lavoratori dei magazzini di Castel San Giovanni (Piacenza), dove è in corso una lunga vertenza, parteciperà con la Filcams-Cgil al presidio internazionale promosso da Uni Global Union a Coventry, nel Regno Unito. A Milano e in Lombardia sono chiamati alla mobilitazione gli addetti degli hub logistici, cuore pulsante del commercio. "I salari reali diminuiscono – spiega la Filcams-Cgil – mentre la multinazionale registra ricavi da record, 121 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022". "Amazon ha creato milioni di buoni posti di lavoro nel mondo – replica l’azienda – e ha contribuito a creare e sostenere centinaia di migliaia di piccole imprese in tutto il mondo. Offriamo retribuzioni e benefit competitivi ai nostri dipendenti, con eccellenti opportunità di carriera e garantiamo a tutti un ambiente di lavoro moderno e sicuro". Ribadisce, inoltre, di aver investito dal suo insediamento in Italia "16,9 miliardi di euro" creando "18mila posti di lavoro a tempo indeterminato". La mobilitazione è stata lanciata, con l’obiettivo di ottenere una massiccia adesione nella giornata clou per il commercio. A Milano, tra l’altro, è previsto un incremento complessivo delle vendite del 5% rispetto all’anno scorso e Confcommercio Milano Lodi e Monza Brianza esprime un "cauto ottimismo". La percentuale media di sconto nel black friday è del 30% e lo scontrino medio d’acquisto per i prodotti scontati si posiziona sui 110 euro. Negli acquisti online - rileva una stima del Consorzio Netcomm - il valore delle vendite nel periodo clou del black friday si triplica rispetto a un giorno normale.

L’Ufficio Studi di Confcommercio valuta in 40 milioni di euro (a Milano, Lodi, Monza e Brianza) il valore medio di un giorno di acquisti online durante il black friday con le piattaforme specialistiche del commercio elettronico. Lo scontrino medio si attesterà sui 300 euro. "Il black friday – spiega Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – mantiene il suo appeal nonostante l’erosione della disponibilità di spesa causata dall’inflazione".