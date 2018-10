Milano, 23 ottobre 2018 - Nuove tutele per i driver messe nero su bianco. Regole nelle consegne di pacchi per conto del colosso dell’e-commerce Amazon dove, nell’organizzazione del lavoro, «domina l’anarchia». Il sindacato Filt-Cgil e le associazioni di categoria Assoespressi e Federazone Italiana Trasportatori (Fedit) hanno raggiunto uno storico accordo dopo che, lo scorso 14 settembre, i corrieri impiegati dalla multinazionale avevano organizzato uno sciopero con oltre il 90% di adesioni e presidi davanti ai siti di Milano (via Toffetti), Buccinasco e Origgio. Un’intesa - in questi giorni al vaglio delle assemblee dei lavoratori prima della firma definitiva - che sarà valida su tutto il territorio regionale, per tutte le imprese utilizzate da Amazon per le consegne uniformando le condizioni di lavoro.

Tra i punti al centro dell’accordo uno stop alla flessibilità estrema degli orari, con il tetto massimo di 8.45 ore al giorno certificate attraverso il timbro del cartellino in entrata e in uscita e il pagamento degli straordinari. Una riduzione dei carichi di lavoro, con l’impegno nel mettere al primo posto la «qualità del servizio» rispetto alla velocità nelle consegne che spesso costringe i driver a ritmi frenetici, con il rischio di infortuni e incidenti stradali. Stipendi ritoccati verso l’alto, con un aumento di circa 60 euro netti al mese. «Abbiamo ottenuto un buon risultato - spiega Emanuele Barosselli, segretario Filt-Cgil Lombardia - che potrebbe essere anche un modello a livello nazionale. Stiamo esponendo ai lavoratori i punti dell’accordo, e per ora abbiamo riscontrato un gradimento unanime. Abbiamo lavorato in stretto contatto con Amazon - prosegue - anche perché questo comporterà un grosso cambiamento nella loro organizzazione del lavoro». La prima battaglia in Lombardia era stata combattuta per far applicare correttamente il contratto collettivo nazionale del Trasporto merci e logistica, partendo da una situazione che era «totalmente fuori controllo», fra subappalti, false cooperative e una giungla di contratti.

Poi la nuova mobilitazione, sfociata nello sciopero del 14 settembre, per chiedere altre tutele per i lavoratori: ridimensionamento dei carichi di lavoro, orari «chiari e concordati», miglioramento degli stipendi e sicurezza sul lavoro. Mobilitazione che ha dato i suoi effetti. Con il coinvolgimento di Amazon, le associazioni di categoria dei trasportatori e i sindacati si sono seduti al tavolo, arrivando all’accordo quadro. La firma definitiva potrebbe arrivare giovedì, quando si concluderà la fase delle assemblee con i lavoratori. Poi diventerà immediatamente esecutivo, valido per tutte le società che operano per Amazon in Lombardia e anche per quelle che subentreranno in futuro. Punti fermi nel business in costante crescita dell’e-commerce con, dietro le quinte, fattorini che spesso lavorano senza tutele e nella flessibilità più estrema.

