Altro suicidio in carcere Detenuto per bancarotta si impicca in cella a Opera

di Federica Zaniboni

Era detenuto dall’inizio dell’estate, dopo essere stato condannato definitivamente per bancarotta fraudolenta. Italo Calvi, 56 anni, si è tolto la vita nel carcere di Opera, impiccandosi nella sua cella nella notte tra lunedì e martedì. Ennesimo suicidio dietro le sbarre, a soli pochi giorni dall’ultimo. Soltanto una decina di giorni fa, infatti, un’altra persona ha deciso di compiere il gesto estremo mentre si trovava al San Vittore. Originario di Farra d’Alpago, in provincia di Belluno ma residente in Germania, il 56enne si era consegnato all’istituto penitenziario appena due mesi fa, quando la Cassazione aveva rigettato il suo ricorso. Avrebbe dovuto scontare una pena di sei anni di reclusione, ma dopo appena due mesi ha scelto di farla finita. Inutile l’intervento da parte degli agenti della polizia penitenziaria, accorsi nella cella insieme al personale medico-sanitario subito dopo la tragedia. Per Calvi, a quel punto, non c’era già più niente da fare.

Altri due detenuti, entrambi reclusi nella casa circondariale del San Vittore, sono mortitragicamente nelle ultime settimane a Milano. Un 38enne moldavo si è suicidato sabato 29 luglio, dopo soli pochi giorni trascorsi all’interno del penitenz, dove - a quanto fa sapere Associazione Antigone, che si occupa delle condizioni dei penitenziari italiani - si trovava in cella in compagnia di altri detenuti ed era stato visitato da psicologi e educatori. Soltanto pochi giorni più tardi, poi, un uomo di 30 anni ha perso la vita in seguito a un malore causato dall’inalazione del gas di una bomboletta nel reparto tossicodipendenti. Anche in quel caso i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.